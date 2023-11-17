استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الحربي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

استشهاد 4 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة خان يونس

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مراسلها، استشهاد 4 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة خان يونس، وبارتقاء وإصابة عدد آخر، في قصف منزل في بني سهيلا شرق المدينة، كما استشهد 18 مواطنًا في غارة استهدفت منزلًا في مخيم النصيرات، بينهم أطفال ونساء.

وفي منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، جراء استهداف طيران الاحتلال مربعًا سكنيا بسلسلة من الغارات، كما واصل الاحتلال استهداف محيط المستشفى الأندونيسي بسلسلة غارات مكثفة.

مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي سياق متصل اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وندد المشاركون في المسيرة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية .