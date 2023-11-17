الأرصاد تحذر من بدء التقلبات الجوية خلال ساعات.. اعرف الظواهر المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى وجود تقلبات جوية وتغيرات تشهدها العديد من المدن والمحافظات.

ومن المتوقع أن نشهد اضطرابًا كبيرًا في الأحوال الجوية، إذا تشهد البلاد انخفاض درجات الحرارة، ونشاط كبير في حركة الرياح، وفق بيان الأرصاد الجوية.

تقلبات جوية تشهدها البلاد

وأشار بيان الأرصاد، إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى رعدية لمدة 48 ساعة اعتبارًا من الأحد القادم، حيث تكون متوسطة رعدية على القاهرة الكبرى ومناطق من جنوب الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 18 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 19 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.