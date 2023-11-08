توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بدءا من الخميس الموافق 8 نوفمبر، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية جار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

4 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات

لم تكن ظاهرة انخفاض درجات الحرارة الظاهرة الأولى التي تضرب المحافظات خلال ساعات، إذ يتوقع خبراء الأرصاد انتشار الشبورة الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار، تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة،يصاحبها نشاط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة الخميس 9 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 10 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 11 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.