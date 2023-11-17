شروط التقديم بمسابقة «المبدع الصغير» في الشرقية.. رابط التسجيل

أعلنت محافظة الشرقية عن الشروط المؤهلة للالتحاق بمسابقة المبدع الصغير، والحصول على الجائزة المُعدة للفائزين في الفترة الزمنية ما بين 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر.

تستعرض «الوطن»، الشروط المؤهلة للحصول على جائزة المبدع الصغير خلال سطور التقرير التالية:

- أن يكون المتقدم للمسابقة مصري الجنسية.

- أن يكون حسن السيرة والسمعة.

- أن يكون عمر المتقدم للمسابقة لا يتجاوز 10 سنوات.

- أن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عاماً كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عاماً كمستوى ثاني.

- أن يقدم المتسابق الأعمال باللغة العربية.

- أن يلتزم المتسابق بعدم تقديم أعماله لمسابقة أخرى حتى تنتهي مسابقة المبدع الصغير.

- أن لا يكون العمل المتقدم به المتسابق للمبدع الصغير قُدم لمسابقات أخرى سابقًا.

- يمكن الاشتراك في عمل جماعي في الابتكارات العلمية والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، ولا يتجاوز عددهم 3 أشخاص، ويجب أن يتفق ويوافق المشاركون جميعهم على مشاركة كل واحد فيهم، وفي حال الفوز توزع الجائزة بالتساوي بينهم.

- يتم استبعاد الأعمال غير المستوفاة لشروط الجائزة.

- التحكيم في المسابقة يتم أولا في الفرز كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمتسابق لمناقشة ما قدمه ويتم تقييمه بالمجلس الأعلى للثقافة.

- في حالة ثبوت سرقة المتقدم بالأعمال المتسابق بها يتم سحب الجائزة منه، ويحرم من التقدم للمسابقة مجددًا.

- يتم التقدم للمسابقة إلكترونيًا عبر موقع www.ckp.eg.

- عملية التحكيم تخص اللجنة ولا يحق للمتقدم الاطلاع عليها.

- في حالة وفاة المتسابق يبقى تقدمه ساريًا ويحصل على الجائزة حال فوزه.

ما هي مسابقة المبدع الصغير؟

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مسابقة المبدع الصغير بالشرقية تأتي تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية بدءا من أكتوبر حتى أواخر ديسمبر في مجالات: «القصة القصيرة، والشعر والتأليف المسرحي، والعزف على آلة الكمان أو التخت الشرقي، أو العزف على المود أو الكمان، والغناء، وتصميم المواقع الإلكترونية والابتكارات العلمية».

وأكدت أنه على الراغبين التقدم من خلال الموقع الإلكتروني، لافتة إلى أن هناك فئتين عمريتين يمكنهم التقدم من 5 لـ12 سنة ومن 12 لـ18 سنة.