تداول 76 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر نشاطًا في حركة الملاحة البحرية وحركة تداول البضائع، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن، وتم تداول 76000 طن بضائع عامة ومتنوعة، بالإضافة لـ674 شاحنة و131 سيارة.

حركة الواردات والصادرات

ووفق بيان هيئة مواني البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 69000 طن بضائع، و384 شاحنة، و112 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و290 شاحنة و19 سيارة.

وصول 63 ألف طن قمح روماني

من جانب آخر، يستعد ميناء سفاجا اليوم، وفقا للبيان، لاستقبال السفينة EDFU، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة أمل، ومغادرة السفينتين دليلة وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1982 طنا و172 شاحنة.