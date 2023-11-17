المتاريس الحديدية تحوّل مدينة القدس إلى سجن كبير وثكنة عسكرية

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس دانا أبوشمسية، إنَّه منذ اليوم الأول للحرب والعدوان على قطاع غزة، والمسجد الأقصى المبارك مغلق، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي وضعت مجموعة من الإجراءات والعراقيل أمام دخول المسجد.

أشارت إلى أن المتاريس الحديدية تحول مدينة القدس إلى سجن فعلي كبير وثكنة عسكرية، موضحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في وضعها منذ مساء أمس.

مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الإجراءات الإسرائيلية تحدد أعمار من يدخلون المسجد الأقصى

أضافت أن الإجراءات الإسرائيلية تمثلت في تحديد أعمار الذين يدخلون المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية لم تعلن رسميًا عن الإجراءات المحاكة ضد المقدسيين والمسجد الأقصى لكن على أرض الواقع عند الدخول إلى باب العمود أو أبواب القدس العتيقة يجري منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لمن دون 50 عامًا من الرجال، والنساء دون سن 40 عامًا.

بعض الأبواب يُمنع الدخول منها

وتابعت بأن هناك بعض الأبواب يُمنع الدخول منها أيًا كان العمر، وذلك حسب أهواء الجندي الإسرائيلي الموجود على أبواب المسجد الأقصى.