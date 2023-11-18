تفاصيل النسخة المقبلة من مؤتمر «مصر تستطيع».. التعاون مع إفريقيا

بعد نجاح النسخ السابقة من مؤتمرات «مصر تستطيع»، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مؤتمر «مصر تستطيع» كان له 6 نسخ ناجحة، في عدة مجالات مختلفة منها الاستثمار وحقوق المرأة والتعليم، وخلال المؤتمر تمكنت وزارة الهجرة من إضافة العديد من الخبرات من خلال الخبراء.

مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع أفريقيا

وأضافت وزيرة الهجرة، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنهم أرادوا أن يكون مؤتمر «مصر تستطيع» أن يكون في موضوع متخصص بالتجارة والصناعة مع إفريقيا في الربع الأول من عام 2024، تحت عنوان «مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع أفريقيا» وذلك بعد أن تم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودوله الوزراء وتمت الموافقة عليه.

55 دولة إفريقية

وأشارت الوزيرة خلال حديثها، إلى أنه توجد إتفاقية التجارة الحرة التي تم إطلاقها أثناء تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، مضيفة أن المبادرة الخاصة بتدشين اتفاقية تجارة حرة إفريقية هي الأكبر على مستوى العالم من بين اتفاقيات التجارة الحرة، مع 55 دولة إفريقية، تسعى للتكامل والبناء معا.