أستاذ علوم سياسية: مصر كان لها الدور الأكبر في إدخال المساعدات إلى غزة

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن مصر نجحت في إدخال المساعدات إلى غزة، بعد جولات تفاوضية متعددة، وتعنت إسرائيلي لفرض شروط لا إنسانية وتخالف العرف والقانون الدولي بعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلا بشروط محددة، بالإضافة إلى التعنت في مسألة إدخال الوقود.

سياسة الصبر الاستراتيجي

وأضاف «الريس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر اتبعت سياسة الصبر الاستراتيجي في التفاوض مع دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ للسماح بدخول الوقود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لعودة الحياة للمرافق الحيوية في قطاع غزة والتي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ترحيب القوى الدولية

وأكد أستاذ السياسة بجامعة بني سويف، أن الجهود المصرية كان لها الدور الأكبر والحاسم لإقناع إسرائيل بإدخال المساعدات والغاز للقطاع الأمر الذى قوبل بترحيب كبير من القوى الدولية والعربية وتقدير كبير من الشعب والحكومة الفلسطينية للجهود المصرية التي لا تألوا جهدا لخدمة القضية الفلسطينية.