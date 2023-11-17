دنيا سمير غانم تنشر صورا لوالديها وتطلب من متابعيها الدعاء لهما

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام صورا لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وطالبت جمهورها الدعاء لهم.

ونشرت دنيا سمير غانم الصور وعلقت عليها قائلة: «اللهم في يوم الجمعة ارحمهم واسعدهم واكرمهم بكرمك وعطائك ورحمتك واجعلهم مطمئنین الحال منعمين بجنتك.. الحمد لله رب العالمين، أسألكم الدعاء والفاتحة».

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها

وتحرص دنيا سمير غانم كل جمعة على الدعاء لوالديها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام بالإضافه إلى زيارتهما في المقابر.

وكتبت دنيا الجمعة الماضية عبر انستجرام قائلة: «اللهم ارحم من أخذتهم إليك فاسعدهم خيرا من سعادة الدنيا، اللهم اغفر لهم، اللهم اعف عنهم واجعل دار الخلد منزلهم يا رب العالمين سمير غانم و دلال عبدالعزيز».