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عصام السقا يشارك في مظاهرات بإيطاليا لدعم الشعب الفلسطيني

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:15 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
عصام السقا

عصام السقا

حرص الفنان عصام السقا على دعم الشعب الفلسطيني ضد قصف الاحتلال الاسرائيلي، والذى سقط نتيجة عنه عدد كبير من الشهداء والمصابين منذ أكتوبر الماضي.

عصام السقا يدعم فلسطين

وشارك الفنان عصام السقا بمظاهرات في إيطاليا، تدعم الشعب الفلسطيني، إذ نشر مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «فلسطين حرة.. إيطاليا».

وفى سياق آخر، يوجد عصام السقا فى دولة إيطاليا خلال الأيام الحالية، لتصوير مشاهده المتبقية، من فيلم «الإسكندراني»، الذى يشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، ابرزهم أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، وغيرهم، والعمل من إخراج خالد يوسف.

 

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بقلم أحمد عبد الرحمن