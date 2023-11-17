راعي كنيسة القديسة دميانة بالمنصورة: أدعم الرئيس السيسي لأنه ضحى من أجل مصر وشعبها

قال القس فسكوريس راعي كنيسة القديسة دميانة بالمنصورة، إن مصر بلد متجانس، ولم يكن من الممكن أن تنتشر فيه عناصر التعصب، لو لم تكن أحداث يونيو 2013، أنقذت البلاد من براثن الإرهاب الأسود.

وأضاف راعي كنيسة القديسة دميانة، خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة الدفهلية، أن الشعب المصري هو شعب الله المختار، وأن دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كان دعمًا بحق، لأنه ضحى من أجل مصر شعبها.

وأوضح القس فسكوريس، أن مصر كانت في فترة حكم الإخوان المسلمين تبحث عن الأمن فقط، وكنا نتضرع إلى الله في صلواتنا أن يحفظها.

وأكد أن أعداء مصر ظنوا أنها سقطت ولن تقوم، لكن عناية الله كانت تسكن فيها، وحفظت لها جندها، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

السيسي قائد وضع روحه على كفه

وتابع: أن السيسي قائد وضع روحه على كفه، وهو قدرنا من أجل الأمان، ونحن قدره من أجل الرعاية، عشق الصحراء وعمرها أصبحت مصر، تحت قيادته أمنا وأمانًا، وخروجنا لتأييده هو واجب علينا، وحق له والانحياز له شرف، نحن نسيج واحد ومترابط ومتماسك، مرت علينا سنوات في فترة الإرهاب، رأينا التطبيق العملي لما كان يراد لمصر من تدمير.

أهمية الوعي والمشاركة الفعالة لدعم السيسي

وواصل: أن الرئيس السيسي دائما يذكر مصطلح حروب الجيل الرابع، ومعنى هذا المصطلح باختصار شديد، أن دول الغرب قررت مواجهة العرب، من خلال اختراق الدول العربية بفكر جديد، وهي الفوضى الخلاقة، وإحداث اختراق واقتتال داخلي في الدولة المستهدفة، التي يعمل على تدميرها، وهناك أمثلة، وأخيرا التربص الحاقد بمصر، وكل ذلك يؤكد أهمية الوعي والمشاركة الفعالة لدعم السيسي.

ومن الجدير بالذكر، أن حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، نظم أول مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في ستاد المنصورة الرياضي بمدينة المنصورة.