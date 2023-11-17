باحث بالمركز المصري للفكر: مصر حققت اختراقات ناجزة لإدخال المساعدات لغزة

أكد صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الجهود المصرية الضاغطة على جميع الأطراف المعنية بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نجحت في دخول أول شاحنة وقود إلى قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي للمرة الأولى منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع قبل أكثر من 40 يومًا وكانت الشاحنة محملة بنحو 25 ألف لتر من الوقود.

استمرار الضغط المصري

وقال صلاح وهبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن استمرار الضغط المصري أدى إلى إعلان مجلس الحرب الإسرائيلي بالإجماع السماح بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى القطاع عبر معبر رفح البري من خلال وكالات الأمم المتحدة، مؤكدا أن الجهود المصرية لإدخال الوقود إلى قطاع غزة تأتي في إطار التحركات المصرية لاحتواء تداعيات العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ اللحظة الأولى.

اختراقات نوعية وناجزة على أرض الواقع

وأضاف صلاح وهبة أن الجهود هي التي نجحت في تحقيق اختراقات نوعية وناجزة على أرض الواقع، حيث أدت الجهود المصرية خلال المراحل الأولى من الحرب إلى السماح بدخول شاحنات المساعدات إلى القطاع بعد المنع التام من جانب إسرائيل ثم زيادة أعدادها بوتيرة متسارعة ومستمرة، وهو نفس ما تكرر في مسألة الوقود، وتعكس تلك الاختراقات مدى قدرة مصر على التعامل مع مختلف تشابكات المشهد الحالي المعقد بالأساس اعتمادًا على وزنها وثقلها الاستراتيجي على المستويين الإقليمي والدولي.