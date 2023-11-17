حازم عمر: سنعمل على تعيين الـ20 الأوائل من كل كلية بالقطاعات الحكومية

قال المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري إنه وصلته الكثير من المشكلات المتعلقة بالتعليم وكان أبرزها عدم وجود فرص عمل لخريجي الجامعات بعد انتهاء رحلتهم التعليمية.

فرص عمل للأوائل

وأكد حازم عمر خلال كلمته بالمؤتمر الأول الذي نظمته حملته الانتخابية أنه سيوفر فرص عمل بالقطاعات الحكومية للـ20 الأوائل من كل دفعة بجميع الكليات، فضلا عن تعزيز مقومات القطاع الخاص ودعمه بشكل مستمر في كل مرحلة وفي كل وقت وذلك ضمانا لمحاربة البطالة وخلق فرص عمل للشباب.

استعراض أبرز مشكلات محافظات الدلتا

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته حملته الانتخابية لاستعراض أبرز المشكلات التي تواجه محافظات الدلتا واستعراض الحلول التي يضمنها البرنامج الإنتخابي الخاص بالمرشح، بحضور نواب مجلسي النواب والشيوخ والمئات من أهالي محافظات الدلتا اللذين حرصوا على طرح مشكلاتهم بشكل مباشر للمرشح الرئاسي حازم عمر.