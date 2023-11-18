رفع 610 أطنان قمامة وأتربة من شوارع المنصورة وضواحيها

أعلنت محافظة الدقهلية عن قيام العديد من الوحدات المحلية بتنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها، بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.

حملات نظافة في المنصورة

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها، إلى أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين.

رفع 580 طن قمامة

وأوضحت محافظة الدقهلية أنه تم رفع 580 طن قمامة و30 طن أتربة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين خلال يومين بمشاركة 7 وحدات محلية، شملت مراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين وأجا وبني عبيد وشربين وبلقاس ونبروه، بالإضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه بالتعاون والتواصل مع المسؤولين جرى متابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى، إذ تم المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة.

واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة، إذ شملت الأعمال كنس وتنظيف على الطريق السريع وشارع الجيش وقناة السويس وتكثيف أعمال النظافة العامة بشارع الجمهورية ورفع الأتربة حول ميدان أنيس منصور وغسيل رصيف المشاية ورفع تراكمات القمامة بمنطقة سندوب والمجزر وشارع الجلاء والسلخانة والدراسات وعبده معروف وسامي الجمل وأحمد ماهر والترعة.