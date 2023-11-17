معسكر خدمة عامة ليوم واحد في حي الأربعين بالسويس

نفذت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، يوم معسكر خدمة عامة، بمركز شباب المثلث، بحي الأربعين شارك به مختلف الأعمار من أعضاء المركز والرواد لخدمة الاماكن المحيطة بالمركز.

الخدمة العامة تبعث في الشباب روح التعاون والمشاركة والولاء

قال إبراهيم عبده رئيس مجلس إدارة مركز شباب المثلث، في محافظة السويس، أن مشروع الخدمة العامة جرى تنفيذه فى إطار تنفيذ مشروعات الخطة المحلية لمراكز الشباب.

وأوضح أن تلك المشروعات تهدف إلى حث الشباب على العمل التطوعى والمجتمعي، وتنمية روح التعاون والمشاركة بين الشباب، حيث قام أعضاء المركز بأعمال النظافة داخل المركز وتجميع القمامة.

مشروعات الخدمة العامة تفيد الفرد والمجتمع

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس إن مشروعات الخدمة العامة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع لما تعكسه من عمل علي أرض الواقع وبث روح الانتماء للمكان لي الفرد، ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس