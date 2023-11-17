«الأرصاد» تحذر: طقس متقلب وأمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجه من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها كافة الأنحاء خلال الساعات المقبلة، إذ تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا مع انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية ونشاط للرياح على بعض المناطق.

أمطار غزيرة تضرب كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة بنسبة حدوث 70% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء، رعدية أحيانا على فترات متقطعة، كما أنه من المتوقع أن تكون هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث تتراوح بين 40 و 50% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وتكون رعدية أحيانا، وتمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

اضطراب في الملاحة البحرية ونشاط الرياح

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط بسرعة رياح تتراوح بين 60 و 70 كم/س، وارتفاع أمواج البحر ما بين 3 و 5 أمتار.

درجات الحرارة الأحد الموافق 19 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.