المتحدث باسم حملة المرشح فريد زهران: سنعمل على تفعيل الدستور المصري
كتب:
محمد عبدالعزيز
تصوير:
أشرف العمدة
09:10 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
جانب من المؤتمر
قال معتز الشناوي المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران إنه حال نجاح المرشح فريد زهران في الانتخابات سنعمل وفق برنامج شامل يسعى لتطبيق الدستور المصري الذي استفتي عليه جموع جموع المصريين، خاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم.
وتابع المتحدث باسم حملة فريد زهران أن الدستور جاء فيه أن الموازنة العامة للدولة يؤخذ منها 3% من أجل التعليم والصحة ولا يصرف إلا 1% فقط، مؤكدا أن الحملة تتعهد بتفعيل الدستور ورفع المخصصات الأساسية للصحة والتعليم بما يستحقه المواطنون.
زهران: سنعمل على تعميم التأمين الصحي
وأشار إلى أن المرشح الرئاسي فريد زهران سيعمل على تعميم التأمين الصحي الذي لا يتمتع به إلا القليل، فلم يطبق إلا في عدد نادر من المحافظات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري بالبدرشين محافظة الجيزة الذي نظمته حملته الانتخابية، وسط حضور المئات من أهالي البدرشين والقرى المجاورة وأعضاء الحزب المصري الديمقراطي ضمن الدعاية الانتخابية لحملته.