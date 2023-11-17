السفير الفلسطيني: نشكر مصر على دعمها التاريخي والمستمر لنا

وجه دياب اللوح، السفير الفلسطيني بمصر، الشكر والتقدير للشعب المصري الشقيق والقيادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لكل ما تقدمه مصر للشعب الفلسطيني من دعم وإسناد تاريخي مستمر للقضية الفلسطينية وللكفاح الوطني الفلسطيني.

التدخل الفوري لمصر

وأضاف دياب اللوح خلال لقائه ببرنامج «بصراحة»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على قناة «الحياة»، أن الدولة المصرية تبادر مشكورة في كل حرب يتعرض له الشعب الفلسطيني بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الحرب وهذا العدوان وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه في هذه الحرب مصر تدخلت منذ اللحظة الأولى وما زالت تبذل مساعيها وتجري اتصالاتها لوقف هذه الحرب الإسرائيلية على غزة، والعدوان على الشعب الفلسطيني.

استقبال الجرحى في مصر

ولفت إلى أن مصر فتحت مجالها الجوي والبحري والبري لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، وتستقبل أيضا الجرحى والمصابين والمرضى لعلاجهم في المستشفيات المصرية.