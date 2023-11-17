فريد زهران: على أجهزة الدولة رفع يدها عن السوق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص

وأوضح المرشح الرئاسي فريد زهران أن إمكانية الإصلاح الاقتصادي ليس أمرًا مستحيلًا، عن طريق إعادة الروح التنافسية من خلال رفع أجهزة الدولة يدها عن التحكم والتدخل في السوق وترك القطاع الخاص ليكون قاطرة التنمية، مع وجودها في بعض المشروعات التي تعطي ثقة إضافية لها.

زهران: يجب إعادة الاستثمار الأجنبي والعرب

وأكد فريد زهران أنه يجب إعادة الاستثمار الأجنبي والعربي، وعند حدوث ذلك يمكن إعادة جدولة الديون، فاتخاذ قرارات اقتصادية لعودة رؤوس الأموال للعمل داخل مصر يساعد على إعادة جدولة الديون لإنقاذ البلد.

واستكمل المرشح الرئاسي عن الحزب المصري الديمقراطي قائلًا إن يديه ممدودة لقوى التغيير داخل المعارضة وداخل النظام: «أنا اقرأ بعيوني السياسية، أنا متأكد إن هناك أناس داخل مؤسسات النظام الحاكم شايفين إن التغيير قادم».

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري بالبدرشين محافظة الجيزة الذي نظمته حملته الانتخابية، وسط حضور المئات من أهالي البدرشين والقرى المجاورة وأعضاء الحزب المصري الديمقراطي ضمن الدعاية الانتخابية لحملته.