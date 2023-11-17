رئيس لجنة الوفد في بورسعيد: نفخر بالجيش المصري ونقدم له تحية إعزاز وتقدير

قال صفوت عبد الحميد رئيس لجنة حزب الوفد ونقيب المحامين ببورسعيد، إن حزب الوفد يفخر بجيشه المصري الذي سطر النجاح في حرب أكتوبر، ونقدم له تحية إعزاز وتقدير وكل شعب مصر خلف الجيش المصري.

وطالب رئيس لجنة الوفد بعودة الهيئة العربية للتصنيع، وتعود إليها من جديد حتى تُصنع مصر السلاح وتصدره إلى الدول العربية والأفريقية.

رئيس لجنة الوفد يدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات

ودعا «عبد الحميد»، المواطنون بالنزول إلى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم للمشاركة في التغيير وسط انتخابات نزيهة.

جاء ذلك خلال مؤتمر دعم مرشح حزب الوفد لرئاسة الجمهورية دكتور عبد السند يمامة بقاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الترفيهي ببورسعيد، تحت إشراف المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وصفوت عبد الحميد رئيس لجنة حزب الوفد في ونقيب المحامين ببورسعيد وعبد الرحمن بصلة مساعد رئيس اللجنة ببورسعيد وجمال شحاتة سكرتير عام مساعد الوفد وسكرتير عام بورسعيد.

هتافات لغزة

وتعالت الهتافات داخل القاعة لنصرة غزة «بنقولها جيل وراء جيل بنعاديكي يا إسرائيل والنحاس قالها قوية الخلاص بالبندقية»

وأوضح أن حزب الوفد يٌعبر عن ضمير الأمة وأن اختلفنا لن نفرط في أي أرض من مصر، فهي ثقافة وبرنامج الوفد الذي يخرج من ضمير الشعب.

وتمنى رئيس لجنة حزب الوفد أن تعود بورسعيد كما كانت في مقدمة الموقع والتاريخ والجغرافيا، حيث كانت مكانا لاجتماع العالم كله خاصة وبها الآن أكبر ميناء للحاويات.

الرعاية الاجتماعية للشباب

وطالب صفوت عبد الحميد، الدولة بتوفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للشباب، وعلى الدولة أن تنظر إليهم ليس وفقا لتنظيم سياسي أو حزبي بل التساوي في الفرص.