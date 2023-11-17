تراجع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، بأنواعها المختلفة، تراجعاً ملحوظاً داخل الأسواق والمحلات، نظرًا لوفرة المعروض منها في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة بالأسواق المصرية

وانخفضت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة، في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة لعدد كبير من الأنواع، ويتراوح السعر ما بين 263.57 و348.99 جنيه للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع ومن مكان لآخر، وذلك وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

- استقر سعر كيلو اللحم الضأن بشكل جيد، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 348.99 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو لحم الكندوز كبير نحو 281.43 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم تراجعاً بنحو 17.46، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 263.57 جنيه.

- تراجع كيلو سعر اللحم الكندوز بشكل كبير، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 301.6 جنيه، بانخفاض يقدر بنحو 20.15 جنيه.

أسعار اللحوم في مصر

- تراجع سعر كيلو اللحم البتلو بشكل ملحوظ، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 322 جنيهاً، بانخفاض يقدر بنحو 14.2 جنيه.

- انخفض سعر كيلو اللحم البتلو بعظم بشكل ملحوظ، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 271.79 جنيه، بانخفاض يقدر بنحو 15.71 جنيه.

- بينما سجل متوسط سعر كيلو لحم الكندوز صغير نحو 333.64 جنيه.