تعرف على أسعار اللحوم اليوم الأربعاء.. الضأن بـ315 جنيها للكيلو

سجلت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية استقراراً ملحوظاً وذلك بعد أن تراجعت يوم السبت الماضي، تنفيذاً لقرار الحكومة المصرية بشأن تخفيض أسعار العديد من السلع الغذائية والتي من بينها اللحوم من أجل تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، وذلك وفقًا لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

وبالنسبة لأسعار اللحوم اليوم تبلغ 240 جنيهًا وذلك بالنسبة للحوم البلدي كما يبلغ سعر اللحم السوداني 220 جنيهًا فيما وصل سعر اللحم الضأن، اليوم الأربعاء، في الأسواق المصرية 315 جنيهًا.

مبادرة تخفيض الأسعار

واتخذت الحكومة المصرية قراراً بتدشين مبادرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية وذلك بنسبة تتراوح ما بين 15 و25% ويرجع سبب ذلك إلي تقليل التضخم التي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية مما يعود بالنفع على المواطن المصري، كما تتمتع الأسواق حاليًا بتوافر كل السلع الغذائية الأساسية، في ظل استمرار إقبال المواطنين على الشراء وزيادة الأقبال الفترة الحالية بعد تراجع الأسعار.