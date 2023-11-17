«التموين»: لن نسمح بأكثر من 3 كيلو سكر للمواطن الواحد في السلاسل التجارية

أكد الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين، على أنه ستُتَّخَذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة «التجميع» بالتنسيق مع السلاسل التجارية، مشددًا على أن «وزارة التموين حاكم عسكري في حتتها وستتخذ عقوبات صارمة ضد المخالفين».

وضع بعض القواعد في الشراء

وقال المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إنه يوجد ظاهرة التجميع ، لدى بعض المواطنين، ومن ثم سيتم وضع بعض القواعد في الشراء، مضيفًا: «مش ممكن كل واحد يملئ عربيته سكر، وسيُتَّفَق مع السلاسل على بعض القواعد خلال عمليات البيع لبعض المواطنين، بحيث لا يُسْمَح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للشخص الواحد».

وواصل: «هنعمل كنترول، وأناشد المواطنين، والكميات الموجودة تكفي أكثر من الاستهلاك العادي، ولو حدث شحن غير طبيعي يبقى بنضر نفسنا».

كميات السكر تكفي حتى 2024

وشدد على أن كميات السكر الموجودة تكفي حتى 2024، وإن تكلفة الإنتاجية العالمية تزيد عن 800 دولار للطن، معقبًا: «إن شاء الله هناخد وقتنا وهنحط النقاط على الحروف وخلال أسبوع، مع تعاون الجميع هنلاقي الدنيا مستقرة».