فنان من صغره.. محمد يحترف رسم البورتريه ويطمح للعالمية

حباه الله موهبة فنية منذ نعومة أظافره، فكان يقضي وقته في ركن هاديء لكي يعبر عن موهبته، لم يكن يعرف أنها موهبة سيتألق بها في كبره، وكانت أسرته تدعمه وتحفزه، فاتجه لرسم البورتريه تاركًا بصمته في أعين كل من رأى أعماله.

يقول محمد سامي الأشقر، البالغ من العمر 21 عامًا في تصريحات لـ«الوطن»، إنه طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة الزقازيق أنه اكتشف حبه للرسم منذ طفولته المبكرة، مشيرا إلى سعيه الدؤوب المتواصل لتطوير ذاته.

سعي دؤوب لتطوير موهبة الرسم

ويضيف الرسام محمد الأشقر أنه يدرس بكلية التجارة ولديه عمل خاص بمجال دراسته متخصصا في مجال البيزنس والكورسات المهنية من واقع دراسته، لافتا إلى أنه يسعى لتطوير موهبة الرسم دون توقف مع استمراه في العمل الخاص به، معلقا: «بطور نفسي وبشتغل العمل الي هيوفرلي دخل مادي وعايز اتطور في الحالتين».

أبدع في البورتريه

يشير الأشقر الى أنه تميز في رسم البورتريه بالقلم الرصاص والزيت والفحم ورسومات آخرى لكنه يحترف البورتريه، لافتا إلى رغبته في أن يحقق حلمه وحلم أسرته بأن يصل للنجومية المحلية والعالمية في مجال الرسم، هذا بالإضافة إلى رغبته في نجاحه في مجال عمل البيزنس الذي يشغل معظم وقته الى جانب الرسم.

كما أنه حصل على جوائز بسبب مشاركاته في مسابقات، وحصل على تكريمات، إذ تم تكريمه من مجلس مدينة الزقازيق. كما نال شهادة تقدير وجائزة مادية في مسابقة للرسامين وحقق المركز الأول، وحصد جائزة لتميزه في الرسم من وزارة الشباب والرياضة وجوائز أخرى من مركز شباب قريته لتميزه الفني.