إيمان يوسف تشارك في 4 مسلسلات.. بينها «ملف سري»

تشارك الفنانة الشابة إيمان يوسف، في 4 أعمال درامية تنافس بعدد منها في موسم مسلسلات رمضان 2022، وتؤدي أربع شخصيات مختلفة في إطار كل عمل، وتعمل حاليًا على تكثيف ساعات عملها للانتهاء من تصوير جميع مشاهدها في المسلسلات التي تعرض قريبا.

وأول الأعمال الدرامية التي تشارك فيها مسلسل ملف سري، مع هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، دنيا عبدالعزيز، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وتجسد شخصية نهلة، زوجة نضال الشافعي، وهى فتاة ارستقراطية وتعيش دائمًا حالة من الصدام والخلافات معه.

عرض «ملف سري وعالم تاني» في رمضان

كما تشارك في مسلسل عالم تاني، مع رانيا يوسف، وفراس سعيد، وفريال يوسف، تأليف إسلام يوسف، إخراج عبدالعزيز حشاد، وتجسد من خلاله شخصية أمينة المتزوجة من بلطجي وتعمل خادمة للإنفاق عليه، وتتأزم حياتها بعد خوله السجن.

تجسد دور أم لطفل من ذوي الاحتياجات

وفي مسلسل بيت الشدة، مع وفاء عامر، ومها أحمد، تأليف ناجي عبدالله، وإخراج وسام مدني، تجسد شخصية نيفين المتزوجة من مكوجي ولديهما طفل صغير من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بدأت مشوارها الفني في 2019

كما تشارك في مسلسل عودة الأب الضال، مع بيومي فؤاد، عبير صبري، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد عبدالعال، وتجسد شخصية نسرين السكرتيرة في الشركة التي يمتلكها بيومي فؤاد، وتساعده في بعض الأمور التي تدور في إطارمن الكوميديا.

وشاركت إيمان يوسف مؤخرًا في حكايات مسلسل إلا أنا، وهما حكاية على الهامش، مع نيرمين الفقي وصبري فواز، وحكاية ويبقى الأثر، مع نجلاء بدر وكريم كوجاك، وكانت بدايتها الفنية منذ نحو 4 أعوام من خلال مسلسل سوبر ميرو، مع إيمي سمير غانم، ثم رجالة البيت مع أكرم حسني وأحمد فهمي، وقوت القلوب مع ماجدة زكي وخالد زكي ورانيا فريد شوقي، ومسلسل لما كنا صغيرين مع ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة.