إنجازات المرحلة الأولى من حياة كريمة.. تحسين 4500 قرية بتكلفة 200 مليار

حققت مؤسسة حياة كريمة العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات منذ إطلاقها في 22 أكتوبر 2019 عن طريق مشروع من ثلاث مراحل رئيسية، المرحلة الأولى تستهدف القرى ذات نسب الفقر أكثر من 70%، وتشمل المرحلة الثانية القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، المرحلة الثالثة وتضمن القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، وفقا لكتاب حكاية وطن، الذي يستعرض أبرز إنجازات حياة كريمة.

إنجازات مبادرة حياة كريمة

وقامت حياة كريمة على مدار السنوات السابقة بعدد من الإنجازات أبرزها:

- استهدفت المرحلة التمهيدية للمشروع التي تم الانتهاء منها بنسبة %100.

- تنفيذ تدخلات في 375 قرية بـ14 محافظة استفاد منها 4.5 مليون مواطن، بإجمالي إنفاق 13.5 مليار جنيه.

- يغطي المشروع في مرحلته الأولى (2021-2023) أكثر من 4500 قرية بإجمالي 175 مركزا في 20 محافظة، وبنهاية العام المالي 2022-2023، بلغ متوسط نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة نحو 85% بقيمة 200 مليار جنيه.

- لم تغفل حياة كريمة بناء الإنسان، فأُجري 215 حوارًا مجتمعيا لأهالي قرى مبادرة حياة كريمة، و154 ندوة طلابية في الجامعات المصرية، مع توفير 100 جولة ميدانية لزيارة مشروعات حياة كريمة. وفي المجال الطبي أجريت 701 قافلة طبية، إلى جانب إنشاء 221 وحدة بيطرية، والقيام بـ83 قافلة بيطرية. ولم تغفل حياة كريمة عن القيام بندوات لتوعية الفلاحين والمزارعين والتي وصل عددها 98 ندوة.

مبادرات حياة كريمة

- أطلقت حياة كريمة مجموعة من المبادرات التي استفاد منها ملايين من المواطنين الأكثر فقرا واحتياجا.