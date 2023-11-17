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ترشيحات نقابة المهن التمثيلية لجوائز الدولة.. سمير العصفوري الأبرز

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:13 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
أشرف زكي

أشرف زكي

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن ترشيحات النقابة لجوائز الدولة، إذ رشح المخرج المسرحي الكبير سمير العصفوري، لجائزة النيل.

ورشحت نقابة المهن التمثيلية مهندسة الديكور نهى برادة لجائزة الدولة التقديرية، أما جائزة التفوق فرشحت لها النقابة الفنان والمخرج ياسر صادق.

المخرج سمير العصفوري

وكانت آخر أعمال المخرج سمير العصفوري، مسرحية «في انتظار بابا»، التي عرضت مؤخرا على المسرح القومي، وحققت نجاح كبير حينها

مهندسة الديكورة نهى برادة

أما مهندسة الديكورة نهى برادة، حققت نجاحات كبيرة خلال مسيرتها الفنية، إذ جاءت أبرز أعمالها ريا وسكينة، مدرسة المشاغبين، البحر بيضحك ليه، على الرصيف، روحية اتخطفت، أخويا هايص وأنا لايص، شارع محمد علي، سيدتي الجميلة.

الفنان والمخرج ياسر صادق

وحقق الفنان والمخرج ياسر صادق، نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال مشاركته في  مسلسل «أسيل» بطولة ثراء جبيل، وباسل الزارو، وبدرية طلبة، وسلوى محمد علي، وأحمد سلطان وغيرهم وعدد من الوجوه الشابة، وأشرف علي الديكور إسلام أبو الدهب ومن تأليف محمد جلال وإخراج معتز حسام من إنتاج ايمالاين.

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