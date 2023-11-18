«خالد» من ذوي الهمم وبطل في 5 ألعاب رياضية.. حصل على 250 ميدالية

اختاره الله ليكون من ذوي الهمم، إذ أصيب بشلل الأطفال منذ صغره، لكن الله منحه التحدي والعزيمة منذ طفولته فنشأ بمساعدة أسرته ووالده لا يعرف معنى المستحيل، حتى أصبح بطلًا للجمهورية في 5 ألعاب رياضية، وحصد 250 ميدالية بينها ذهبية، وفضية وأخرى برونزية.

وقال خالد ذكري البالغ من العمر 44 عامًا في تصريحات لـ«الوطن»، إنه أصيب بشلل الأطفال منذ صغره ولم يُعافَى منه وكانت تلك أول صعوبة يمر بها في حياته، لا يملك من أمره شيئا ولكن أسرته دعمته وحاولت علاجه لكنه اختيار الله له أن يبقى من ذوي الهمم.

بطل في 5 ألعاب رياضية

وأضاف «ذكري» أنه تعلم التحدي والإصرار، وشارك منذ صغره في الأعمال الخيرية، والتحق بعدة نوادي مثل السكة الحديد، صقر قريش، الجزيرة، ونادي صقر قريش، ويمارس فيها 5 ألعاب وهي: «الدراجون بوت التجديف في قوارب في المياه، ألعاب قوة الرمح، كرة الطائرة جلوس، وكرة الريشة».

250 ميدالية وبطولة في 5 ألعاب:

وأشار إلى أنه بطل في 5 ألعاب رياضية وحصد 250 ميدالية ذهبية، برونزية وفضية وبطولات الجمهورية، حيث حصل على الميدالية الذهبية 2013 والمركز الأول والميدالية الذهبية 2022 بطولة دولية في لعبة الدراجون بوت.