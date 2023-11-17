رئيس «حملة السيسي»: الدبلوماسية الرئاسية عبرت عن مواقف مشرفة وشجاعة بشأن غزة

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الأزمة الأخيرة في أحداث غزة كشفت عن الثقل المصري، وكانت الدبلوماسية الرئاسية نشطة منذ اللحظة الأولى واستبقت الجميع وعبرت عن مواقف أكثر من واضحة ومشرفة بشكل مبكر وشجاع وكان لها دور كبير في ضبط وتوضيح الصورة.

وأضاف «فوزي»، خلال حواره ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، ويقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن السياسية الخارجية المصرية على مدار 10 سنوات شهدت كل يوم تطور في الدور الإقليمي بمحيطنا العربي والأفريقي، ومصر دولة كبيرة، ونتبع سياسة حسن الجوار والسعي الدائم للسلام وعدم القبول بالمساس بالسيادة أو أي مقدرات للدولة.

وتابع: «هناك خصوصية لمرشحنا عبد الفتاح السيسي لنظرته إلى السياسة الخارجية، فمصر دولة تتعامل بشرف ومبادئ وثوابت، ودولة معتدلة تحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤون الآخر كما لا تقبل أحد أن يتدخل في شؤونها».

وواصل: «لم نقبل المساس بالسيادة المصرية، والاعتداء على أشقائنا في فلسطين، واستهداف المدنيين وتصفية القضية الفلسطينية، وخصوصا على حساب الدولة المصرية، ورفضنا سياسات العقاب الجماعي، ورفضنا كل ما هو مخالف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وأعدنا طرح القضية مجددا على العالم وحل الدولتين».