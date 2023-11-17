القبض على عاطل بتهمة بالنصب على أحد الأشخاص في أكتوبر

ألقت مباحث أكتوبر بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث القبض على عاطل قام بالنصب على شخص بمبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث اكتوبر يفيد فيه حضور موظف إلى ديوان القسم وحرر محضرا ضد شخص لقيامه بالنصب عليه عن طريق إيهامه بأنه موظف بالبريد المصري وطلب منه تحديث بعض البيانات الخاصة بحسابه، وقام بسحب مبلغ 40 ألف جنيه من حسابه، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف العقيد أحمد أبو بكر مفتش المباحث والمقدم احمد السويركى وكيل فرقة أكتوبر، وبالبحث والتحري واستخدام التقنيات الحديثة ألقى القبض عليه وتبين أنه عاطل 25 سنة، وبمواجهته أمام اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المبلغ المالي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.