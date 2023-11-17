برعاية الأمم المتحدة.. ورشة عمل لبحث خطط التنمية في محافظة تعز اليمنية

تعقد سلطات محافظة تعز اليمنية ورشة عمل لبحث مستقبل الأوضاع التنموية والاقتصادية في محافظة تعز وسبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثل المبعوث الأممي لليمن وعدد من المنظمات الأممية منها الفاو والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة، يومي السبت والأحد 18 و19 نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار خطة الأمم المتحدة للتحول من الدعم الإنساني العاجل إلى الحلول التنموية في اليمن، وجرى اختيار محافظة تعز لتكون أول المحافظات التي يجري تطبيق الخطة من خلالها، لتكون نتائجها استرشادية لباقي المحافظات اليمنية، بالتنسيق بين الوكالات الأممية والمانحين والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة.

وتهدف الورشة إلى الانتهاء من إعداد خطة تعز التنموية، وتأطير الدعم لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تمكين المحافظة من الانتقال من الدعم الإغاثي إلى التنمية والسلام.

وقال محافظ تعز، نبيل شمسان، في بيان له، إن الورشة المقرر عقدها في القاهرة، تأتي لتنسيق الجهود بين السلطة المحلية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن والمانحين ومنظمات المجتمع المدني، للبدء في تنفيذ المشروعات التنموية في المحافظة، لتحقيق أهداف الخطة الأممية بتعزيز العمل التنموي في اليمن للوصول إلى أفضل إنتاجية محلية تواجه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار شمسان، إلى أن الورشة سبقها لقاءات مع ممثلي الوكالات الدولية والجهات الأممية المعنية في تعز للوقوف على الوضح القائم على الأرض وتحديد الاحتياجات والأولويات المقرر البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالمحافظة، حيث جرى نقاش موسع بين جميع الجهات المشاركة، لافتا إلى أن ورشة القاهرة ستشهد المزيد من التنسيق للبدء في تنفيذ الخطط والمشروعات التي سيتم الاتفاق عليها.