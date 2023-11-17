مصرع طالب في حادث تصادم بالبدرشين

لقي طالب مصرعه في حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي بدائرة القسم، جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الأوسطي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم محمد طبلية رئيس المباحث والقوة المرافقة له.

وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة سائق 40 سنة اصطدم بسيارة ملاكي يقودها طالب 19 سنة مما أدى إلى مصرعه في الحال، جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وجرى التحفظ على السيارة النقل وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.