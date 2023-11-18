بناء الإنسان على رأس أولويات الدولة المصرية.. المواطن أولا

بناء الإنسان، كان على رأس أولويات الدولة المصرية، في عهد الرئيس السيسي، وظهر ذلك من خلال تدشين عقد اجتماع جديد منذ ثورة 30 يونيو 2013، تتمثل ملامحه في معالجة أخطاء الماضي والسعي قدما في الإصلاح الجذري، الشامل على الأصعدة والمستويات كافة، لبناء الجمهورية الجديدة.

واهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، بالتطوير الشامل، فعمدت إلى بناء الجمهورية الجديدة والتي شملت القطاعات والمؤسسات بالدولة كافة، بداية من المجتمع المدني والأفراد بهدف تدعيم مجالات التنمية الإنسانية وبناء الإنسان وفق آلية وتخطيط استراتيجي يضع في اعتباره العديد من المحددات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل معها بالتوازي.

بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة

‏واستندت الجمهورية الجديدة على ثلاثة مبادئ أساسية يأتي على راسها بناء الإنسان، بهدف التغيير في أوضاع المعيشة والحياة لتعزيز دوره المواطن يقوم بواجباته السياسية، والاجتماعية والاقتصادية وذلك في ظل التطلع للتغيير في الأفكار والسلوكيات ونظم الادارة، وسبل الحياة.

اطلاق مبادرة حياة كريمة

وتبلورت بوادر هذا المنهج عام 2019 على خلفية إطلاق مبادرة تهدف إلى توفير سبل الحياة الكريمة الفئات الأكثر احتياجا في القرى والمراكز الفقيرة في الريف سبقها المناطق العشوائية في المدن من خلال توفير السكن الكريم الارتقاء بمستوى كافة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجا وتوفير فرص عمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تقديم الرعاية الصحية والعمليات الجراحية العاجلة