الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحصل على شهادات «الأيزو»

تسلم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني شهادة الأيزو الدولية في مجالات تصميم البرامج التدريبية ISO 29993/2017، وشهادة الأيزو في مجال خدمات التعليم والتدريب عن بعد ISO 29994/2021 والمتعلقة بخدمات الطيران المدنى من قبل المجلس الوطني للتعليم والتدريب، وذلك في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بمجالات التدريب لتنمية مهارات جميع الكوادر البشرية العاملة في مختلف أنشطة الطيران المدني وتأهيلهم على أحدث البرامج التدريبية وفقا للأسس والمعايير الدولية

وبهذه المناسبة أشاد وزير الطيران بمجهودات العاملين بالهيئة مؤكدًا أن وزارة الطيران المدني تعمل في ضوء استراتيجية واضحة تتمثل أولى أهدافها في الالتزام بمبادئ الجودة الشاملة واستخدام الأساليب الحديثة في التدريب بما يحقق فاعلية الأداء، لافتا إلى التزام كافة الجهات التابعة للوزارة بالأسس والمعايير الدولية بما ينعكس بشكل إيجابي على كفاءة الخدمات المقدمة.

طاحون: حصولنا على الشهادة يعكس مستوى الأداء المتميز

ومن جهته، أعرب الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سعادته بحصول الهيئة على هذه الشهادات، والتي جاءت تقديرا لجهود جميع العاملين وتعكس مستوى الأداء المتميز وتطبيق كافة المقاييس العالمية فى مجالات التدريب واستخدام البرامج المتطورة في مختلف أنشطة الطيران المدني بما يدعم البرامج التدريبية ويحقق التطوير المستمر لمهارات العاملين ورفع كفاءتهم العملية فى مجال الأرصاد الجوية.

هذا وقد قام اللواء صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء الاسبق ورئيس أمناء المجلس الوطني للتعليم والتدريب بتسليم الفريق محمد عباس حلمي شهادات الأيزو، بحضور كل من الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية والسيد مدحت عبد الوهاب أمين عام المجلس الوطني للتدريب والسيد محمد توفيق عبد الدايم رئيس الإدارة المركزية لمركز القاهرة الإقليمي للتدريب.