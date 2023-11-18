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منخفض جوي عميق يضرب البلاد.. كيف يؤثر على حالة الطقس السبت؟

كتب:

رحاب عبدالراضي
03:27 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية

يؤثر على حالة الطقس اليوم، منخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد حيث يجعل الطقس متقلب وماطر ويميل إلى البرودة نسبيًا.

وينتج عن المنخفض الجوي نشاط الرياح ليزيد الاحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال علي مناطق متفرقة.

منخفض جوي يضرب البلاد

 وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

طقس اليوم

ويسود اليوم طقس معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره كما من المتوقع أن تكون درجة الحرارة على القاهرة 27 درجة.

وذكرت هيئة الأرصاد أن المنخفض يقترب مساءً لتبدأ السحب بالتشكل على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط الأمطار؛ كما تنشط الرياح وترتفع الأمواج.

وأهابت الهيئة في بيانها، بمتابعة النشرات والتحديثات خلال الحالة الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد لمعرفة آخر تطورات الطقس.

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بقلم رحاب عبدالراضي