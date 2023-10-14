«الأرصاد»: منخفض جوي يضرب البلاد ويؤدي لسقوط أمطار في 15 محافظة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يرتفع عن سطح الأرض مسافة تتراوح بين 5 و6 كيلومترات، يضرب البلاد بدء من اليوم السبت، ويتسبب في سقوط أمطار متوسطة بنسبة تصل لـ 50% على بعض المحافظات، وتنخفض درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

أمطار متوسطة تضرب 15 محافظة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث تتراوح بين 50 و60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة للمحافظات التي تشهد سقوط أمطار اليوم تأثرا بالمنخفض الجوي فتتمثل في الآتي: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، مطروح، الإسكندرية، شمال سيناء».

موعد سقوط الأمطار تأثرا بالمنخفض الجوي

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال حديثها لـ «الوطن» أن ذروة سقوط الأمطار تأثرا بالمنخفض الجوي تكون اليوم السبت، ومن المتوقع أن تستمر حتى غدا الأحد، ونصحت بضرورة متابعة حالة الطقس إذ أنه من الممكن أن يحدث تغيير في التوقعات الخاصة بحالة الطقس.