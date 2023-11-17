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عاجل.. منخفض جوي يضرب البلاد بأمطار رعدية خلال الساعات المقبلة

كتب:

محمد عزالدين
08:35 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
أمطار - أرشيفية

أمطار - أرشيفية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: «بدأنا بالفعل النصف الثاني من فصل الخريف التي تشبه أغلب أجوائه الأجواء الشتوية».

امتداد منخفض جوي متعمق

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، تقديم الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة DMC، أنه من المتوقع يوم الأحد المقبل أن نتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي متعمق إلى حد بعيد في طبقات الجو العليا، وكذا منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، ما يتسبب في حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت منار غانم، أن أول عنصر في الحالة الجوية هو تساقط الأمطار بشكل متفاوت الشدة، بالإضافة إلى الرعد ما بين المتوسط والغزير على المناطق الساحلية، وكلما تقدمنا للمناطق الداخلية، كانت كميات الأمطار أقل.

أمطار حتى شمال الصعيد

ولفتت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن أغلب محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد تشهد سقوط أمطار رعدية.

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