عاجل.. تحذير من سقوط أمطار وتقلبات جوية خلال الساعات القليلة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، وجود تقلبات جوية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة تاثيرا بقدوم منخفض جوي متمركز علي شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد، حيث يجعل الطقس متقلب وماطر ويميل إلى البرودة نسبيًا.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح اليوم ليزيد الاحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

تقلبات جوية وتحذير من الأرصاد

كما أشار خبراء الأرصاد إلى تكوّن السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على شمال البلاد.

طقس اليوم

ويسود اليوم طقس معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

ومن المتوقع أن يقترب المنخفض مساءً لتبدأ السحب بالتشكل على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط الأمطار؛ كما تنشط الرياح وترتفع الأمواج.

درجات الحرارة السبت 18 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.