13 إجازة سنوية من حق العامل الحصول عليها.. بينها المرضي والدراسة

ينص القانون على منح إجازات سنوية للعاملين في المؤسسات والشركات المختلفة، حيث يمنح قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، فى مواده من المادة 47 حتى المادة 55، العاملين المخاطبين بأحكامه الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في الأعياد والمناسبات.

وحدد قرار وزير العمل رقم 49 لسنة 2009 أبرز الإجازات السنوية التي يحق للعامل الحصول عليها كما يلي:

إجازات سنوية يحصل عليها العامل

1- غرة شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).

2- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول وهو يوم يتم الاحتفال فيه بـ(المولد النبوي الشريف).

3- اليومان الأول والثاني من شهر شوال بمناسبة (عيد الفطر).

4- الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة للاحتفال بعيد الأضحى.

5- عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.

6- اليوم الخامس والعشرين من يناير الاحتفال بـ(عيد الشرطة).

7- يوم شم النسيم.

8- اليوم الخامس والعشرين من أبريل وهو يوافق عيد تحرير سيناء.

9- اليوم الأول من مايو الذي يوافق الاحتفال بعيد العمال.

10- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو عيد الثورة.

11- 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

12- الإجازة المرضية.

13- الإجازة الدراسية، ويتم تحديدها وتنظيمها وفق اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشآت المختلفة.