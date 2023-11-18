شهداء ومصابون في غارة للاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح بغزة

أفاد إعلام فلسطيني في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية بأن هناك شهداء ومصابين في غارة للاحتلال على حي التفاح بغزة.

وأضاف الإعلام الفلسطيني أن غارات الاحتلال استهدفت مربعا سكنيا في بيت لاهيا.

وفي ذات السياق أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية أن جيش الاحتلال قصف مقر حركة فتح في مخيم بلاطة.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية وقوع شهداء في قصف للاحتلال بمخيم بلاطة شرقي نابلس.

وتابعت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس.