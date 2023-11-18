الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجدا ومركزا ثقافيا ومنازل وسط وجنوب غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت منازل، ومركزاً ثقافياً، ومسجداً وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع فرض «حزام ناري» على شمال القطاع.

وقالت «وفا»، إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدت لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، موضحة أن طيران الاحتلال قصف مركزا ثقافيا في رفح، ومنزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين.

استهداف المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط غزة

كما استهدف طائرات الاحتلال المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبذلك تكون قوات الاحتلال استهدفت أكثر من 192 مسجدا في القطاع، دمر بشكل كامل منها 56 مسجدا.

وتواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها في محيط منطقة أبوإسكندر، ومخيم جباليا شمال مدينة غزة، وتواصل طائرات الاحتلال فرض «حزام ناري» على بيت لاهيا، وجباليا، وبيت حانون، شمال القطاع.