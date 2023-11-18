آخر تطورات الأوضاع في فلسطين.. شهداء وجرحى وتحذيرات من «الصحة العالمية»

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، موضحة استمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت الأمر الذي خلف شهداء، كما اقتحمت مدينة طوباس في الضفة الغربية ووقعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

5 شهداء وإصابتان جراء قصف الاحتلال مقر «فتح» بمخيم بلاطة

خلال قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لمقر حركة «فتح» بمخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية استشهد 5 مواطنين، وأصيب آخران، وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جدا، جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن استشهاد 5 مواطنين.

شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في طوباس

كما استشهد شاب وأصيب اثنان آخران، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس، وبحسب «وفا»، أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأعلن الأطباء عن استشهاده فور وصوله المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة برفقة جرافة عسكرية، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.

الاحتلال يقصف مسجدا ومركزا ثقافيا ومنازل وسط وجنوب القطاع

وفي غزة، قصفت طائرات الاحتلال الحربية، منازل، ومركزا ثقافيا، ومسجدا وسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع حزام ناري متواصل شمال القطاع.

فيما أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي في بعض مناطق قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، حذر من الخطر الشديد لانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة المنهكين والضعفاء.