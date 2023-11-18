«ملعب الفن» يحيي ذكرى وفاة الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم.. الليلة

يحيي برنامج «ملعب الفن»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ذكرى وفاة الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم، الليلة، على الهواء مباشرة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، على راديو «أون سبورت إف إم».

برنامج «ملعب الفن» يستضيف ابنة وحفيدة عبد المنعم إبراهيم

وفي حلقة خاصة يستضيف برنامج «ملعب الفن»، سهير عبد المنعم إبراهيم، للحديث عن والدها، في ذكرى وفاته الـ36، كما تكشف عن كواليس البطولة المطلقة الوحيدة لوالدها في السينما من خلال فيلم «سر طاقية الإخفاء»، ولماذا رفض تقديم دور المرأة في فيلم «سكر هانم»، وكيف أقنعه النجم الكبير كمال الشناوي بهذا الدور، كما تتحدث في نفس الحلقة «مريم» ابنة الفنان الكبير صبري عبد المنعم، عن جدها الفنان الكبير الراحل عبد المنعم إبراهيم، وكيف كان يتعامل معها في طفولتها و ذكرياتها معه.

برنامج «ملعب الفن » يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع

يذاع برنامج «ملعب الفن » يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ويرأس تحريره أشرف شرف.