«حكاية وطن».. مصر الأولى عربيا في إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية

تمتلك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة من الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يؤهلها لأن تكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة، وهو ما يتسق مع التزاماتها وتعهداتها المناخية واستراتيجية التنمية المستدامة، واستراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 التي تمكن الدولة من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة باتباع نهج مرن ومنخفض لانبعاثات الكربون.

ووفقًا لكتيب «حكاية وطن»، الذي أصدره مجلس الوزراء حول إنجازات الدولة خلال 10 سنوات، فإن الدولة المصرية تسعى لتنويع سلة مصادر الطاقة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما المتجددة والنظيفة منها وهو ما وضعها في مركز متقدم في قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة

رفع نسبة الطاقة المتجددة في قدرة توليد الكهرباء إلى 20% في 2022

كما تستهدف الدولة وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى حوالي 42% بحلول عام 2035، لتشمل14% كهرباء مستمدة من طاقة الرياح، و21% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية المركزة لافتا الي نجاح الوزارة بالفعل في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في قدرة توليد الكهرباء إلى حوالي 20% في 2022.

3 مزارع كبيرة للرياح

وتمتلك 3 مزارع كبيرة للرياح، منها أكبر مزارع الرياح في المنطقة وهي محطة جبل الزيت التي تقع في منطقة جبل الزيت على مساحة 100 كيلومتر، ضمن مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة على طول الطريق من القاهرة إلى البحر الأحمر، مرورا بالزعفرانة

وتحتل مصر المرتبة الأولى لإنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة العربية بمعدلات إنتاج تبلغ حوالي 3.5 جيجاوات ومستهدف وصولها إلى حوالي 6.8 جيجاوات بحلول عام 2024.