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وصول طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات لمطار العريش لنقلها إلى غزة

كتب:

نرمين عفيفي
08:49 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
طائرة مساعدات إنسانية لصالح أهالي غزة

طائرة مساعدات إنسانية لصالح أهالي غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بوصول طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات، إلى مطار العريش، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، طالب بإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة، خلال ساعة، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، حذر من الخطر الشديد لانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة المنهكين والضعفاء.

أضاف عبر حسابه على منصة «إكس»: «التقيت للتو مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، لمناقشة الوضع الصحي والإنساني الخطير في غزة».

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بقلم نرمين عفيفي