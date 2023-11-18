حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال ساعات

تشهد حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات استقرارًا نسبيًا خلال ساعات النهار الأولى، على أن تنشط الرياح على مدار اليوم مع اضطراب أمواج البحر الأبيض المتوسط، فيما يبدأ سقوط الأمطار خلال فترة المساء، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بقدوم منخفض جوي عميق يضرب مختلف المحافظات خلال الأيام القادمة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، تفاصيل حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، فضلًا عن درجة الحرارة العظمى والصغرى، وتفاصيل المنخفض الجوي وحالة الطقس في الأيام القادمة.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وبحسب توقعات الأرصاد حول حالة الطقس اليوم، فإنّه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء.

حالة الشبورة على الطرق

وفيما يخص حالة الشبورة فإنّه من المتوقع أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

أخبار الأمطار والسيول

وتضمنت توقعات الأمطار، سقوط أمطار متوسطة مساء بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن المقرر أن تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، فيما بلغت سرعة الرياح 45 لـ55 كيلو في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2:3 مترًا.

درجة الحرارة اليوم بالمحافظات

وجاءت درجة الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات اليوم السبت كالآتي:

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

الطقس في الأيام القادمة

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها حول حالة الطقس في الأيام القادمة، إنّ شمال البلاد تتأثر بمنخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بدءًا من مساء اليوم السبت، والذي يتسبب في انقلاب الطقس ليصبح ماطر مائل للبرودة نسبيًا.

كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال على مناطق متفرقة وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.