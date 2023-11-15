حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية تضرب 13 محافظة بينها القاهرة

تشهد حالة الطقس اليوم في مصر أجواء خريفية ممتعة وغطاء سحابي، فضلًا عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة بحسب ما أشار آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق من مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية مع تقدم الوقت.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، وأماكن سقوط الأمطار، والظواهر الجوية التي تضرب المحافظات، فضلًا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم.

حالة الطقس اليوم في مصر

ووفقًا لتوقعات حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر، فإنّه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لطيفًا في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الشبورة اليوم

وفيما يخص حالة الشبورة على الطرق السريعة اليوم، فقد أوضحت الأرصاد، إنّ الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والسريعة المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

أخبار الأمطار والسيول اليوم

وتشير توقعات الأمطار اليوم، إلى احتمالية سقوطها بصورة متفاوتة الشدة على 13 محافظة بينها القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجة الحرارة اليوم في المحافظات

وتأتي درجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على جميع المحافظات اليوم كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19 درجة.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22 درجة.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16 درجة.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21 درجة.