«الأرصاد»: استقرار حالة الطقس اليوم والحرارة في القاهرة 27 درجة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر على مدار اليوم، خصوصا خلال فترات النهار، موضحة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية.

وذكرت «غانم»، أن محافظات الجمهورية تشهد طقسا معتدلا خلال فترة النهار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد، ويكون الطقس حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، خصوصا في فترة الظهيرة، مع شدة الإشعاع الشمسي.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة اليوم

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أن الطقس خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ولكنه انخفاض ملموس ومحسوس خلال ساعات الليل المتأخرة، وفترات الصباح الباكر، حيث تكون الأجواء مائلة للبرودة معظم محافظات الجمهورية، خصوصا الأماكن التي يكون لها ظهير صحراوي، مثل محافظات شمال الصعيد والمدن الجديدة والأماكن المفتوحة.

سقوط أمطار

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مشيرة إلى توقعات بحدوث تقلبات جوية على المناطق الساحلية ومحافظات شمال الوجه البحري مساء اليوم، مع توافر فرص لسقوط أمطار على مدار اليوم، حيث تبدأ الأمطار متوسطة وتزداد مع مرور الوقت.