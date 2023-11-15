افتتاح معرض «من وحي علي الحجار» للفن التشكيلي السبت المقبل

تحت عنوان «من وحي الحجار»، تستضيف قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالأوبرا معرض الفنانة منى شعير ويفتتح في السادسة والنصف مساء السبت 18 نوفمبر ويستمر حتى 25 نوفمبر.

معرض «من وحي الحجار»

يضم المعرض حوالي 46 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها أحبار أكوالين ، ريشة علي ناصبيان، ألوان أكريلك على توال ، وتستلهم اعمال النجم علي الحجار الذي رافق الفنانة منذ رحلة الدراسة وشكل وجدانها.

منى شعير

الجدير بالذكر أن منى شعير حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك، (شعبة تصميمات) جامعة حلوان 1995.

عضو نقابة الفنانين التشكليين، عملت بمجال الديكور وصممت العديد من خلفيات أعمال المسرح القومd للطفل غيره ,شاركت في العديد من المعارض وحصلت على جوائز متنوعة>

حصلت على ماجستير جرافيك - عنوان الرسالة «الطبعات الفنية المصاحبة لكتاب الطفل في أوروبا في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين.»

جوائز منى شعير

الجائزة الأولى لصالون النيل للتصوير الضوئى 2007.

- شهادة تقدير للتميز لساقية عبد المنعم الصاوى 2009.