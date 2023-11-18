أمين «حماة وطن»: البرلمانات العربية تتعاون لرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

أكد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم أواصر التعاون بين المجالس العربية من أجل تنسيق كل الجهود للتصدي للانتهاكات والمجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة.

رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وأشاد نصير باللقاء الذي تم بين السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لبحث تنسيق الجهود ورصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة باعتبارها إحدى الأزمات الإنسانية التي أصبحت تستدعي تضافر كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم ودخول المساعدات الإنسانية والعودة إلى مائدة الحوار وهو الطريق الوحيد لحل هذه الأزمة.

وشدد اللواء طارق نصير علي أهمية الجهود العربية التي تتم من قبل البرلمان العربي والمؤسسات التشريعية بكل الأقطار العربية من رفض الانتهاكات التي تتم تجاه المدنيين والأطفال والنساء والمدارس والمستشفيات التي تشكل انتهاكا صارخا وصريحا للقانون الدولي الإنساني والقيم والأعراف الإنسانية ويعد ذلك جريمة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني مكتملة الأركان.

البرلمان العربي

وأضاف أن البرلمان العربي يدرس الآن تقديم دعوة للمحكمة الجنائية الدولية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها جرائم حرب.

وثمن نصير كل الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية من خلال الموقف الثابت لمصر تجاه هذه الأزمة.

وجدد نصير التحية للشعب الفلسطيني علي صموده على مدار ما يقارب من الخمسين يوما في ظل ما يواجهه من آلة عسكرية وحشية غاشمة لا تعبأ بالقانون الدولي الإنساني.